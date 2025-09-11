В Москве раскрыли убийство мужчины почти 20-летней давности

По версии следствия, фигурант в салоне автомобиля напал на мужчину, который занимался частным извозом, и нанес ему не менее 20 ножевых ранений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи установили причастность жителя Бийска к убийству мужчины в Москве почти 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следователями и криминалистами столичного СК раскрыто убийство мужчины, совершенное в 2006 году. <…> В ходе работы следователей и криминалистов столичного СК России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными сотрудниками проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства. В условиях современных технологий назначены и проведены молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых установлена причастность жителя Бийска 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 июня 2006 года фигурант в салоне автомобиля напал на мужчину, который занимался частным извозом, и нанес ему не менее 20 ножевых ранений. После этого обвиняемый переместил мужчину на заднее сиденье машины, а сам сел за руль. В районе жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве злоумышленник врезался в проезжающий мимо автомобиль, а затем наехал на трубу теплотрассы. С места ДТП напавший скрылся. В дальнейшем при осмотре салона автомобиля было обнаружено тело владельца.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Однако на первоначальном этапе следствия установить подозреваемого не удалось.

Как добавили в пресс-службе, к настоящему времени с причастным к этому убийству проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и пояснил следствию, что совершил преступление из-за отсутствия сдачи у водителя автомобиля при оплате поездки.