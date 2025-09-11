Несовершеннолетняя была одета в белую рубашку, черную жилетку и темно-синие брюки

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту исчезновения 14-летней девочки возбуждено в Уфе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Рафиковой Камиллы 28.12.2010 г.р. Следствием установлено, что 09.09.2025 около 8:40 несовершеннолетняя покинула место своего жительства на улице Шепетовская в микрорайоне Нижегородка города Уфы и по настоящее время ее местонахождение неизвестно", - сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. По сведениям СК, несовершеннолетняя была одета в белую рубашку и черную жилетку, темно-синие брюки, с собой у нее был черный рюкзак. Рост девочки 172 см, она среднего телосложения.