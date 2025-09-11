Обвинение еще не предъявлено, уточнил адвокат Александр Почуев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Многоженец и многодетный отец Иван Сухов, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери, не признает свою вину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Обвинение Ивану Сухову сейчас еще не предъявлено. Но фактически его обвиняют публично: через СМИ, через популярное телешоу. Так вот, вину он в преступлении, о причастности его к которому все говорят, не признает", - сказал адвокат.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области сообщили, что в отношении Сухова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Сухов стал популярен в сети после того, как в декабре 2024 года дал интервью журналистке Саше Сулим, в нем мужчина рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые 7 детей были рождены, когда Сухову было 16 лет.