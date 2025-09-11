Легализация иностранцев осуществлялась посредством оформления фиктивных трудовых договоров

ТВЕРЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Два жителя Твери задержаны по подозрению в организации незаконной миграции более 50 иностранных граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность двух жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные в 2025 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 50 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, легализация иностранцев осуществлялась посредством оформления фиктивных трудовых договоров с их последующим предоставлением в УВМ УМВД России по Тверской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России - организация незаконной миграции (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору). "Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех подробностей указанной противоправной деятельности, а также причастных к ней лиц", - отметили в ведомстве.