Бизнесмен обвиняет СМИ в клевете

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Павел Хейфиц подал в правоохранительные органы заявление о клевете в связи с публикациями в СМИ информации о том, что он и его жена Оксана Хейфиц якобы предлагали посреднические услуги по продаже ООО "Инфамед", являющегося владельцем товарных знаков "Мирамистин" и "Окомистин", говорится в заявлении адвоката Хейфица Андрея Мазуркевича.

Как сообщил ранее адвокат собственников компании "Инфамед" Рубен Маркарьян, деятельность компании-производителя антисептиков "Мирамистин" и "Окомистин" блокирована на всей территории РФ из-за ограничительных мер, наложенных судом. По его словам, судебный спор связан с действиями Хейфица и его жены, которые, "предложив агентские услуги и помощь в продаже "Инфамеда", убедили ее владельца заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по заниженной цене, в связи с чем на действия Хейфица было подано заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК.

"Комментарии Маркарьяна о причине судебного спора, в частности, о предложении Павла Хейфица оказать агентские услуги, не соответствуют действительности и представляют собой утверждения, которые озвучиваются, но ничем не подтверждаются в судах. Кроме того, по поводу публикации в отношении Павла и Оксаны Хейфиц, где повторяются тезисы про агентские услуги и мошенничество, Павлом Хейфицем подано заявление о клевете", - сказал адвокат.

Он отметил, что все судебные споры между сторонами и действующие обеспечительные меры возникли, поскольку ранее владевшая 100% долей в ООО "Инфамед" Ирина Хугаева отказалась исполнить взятые обязательства перед Оксаной Хейфиц по договору купли-продажи доли в ООО "Инфамед", несмотря на то, что лично и в присутствии нотариуса заключила такой договор.

"Также стоит отметить, что упомянутое обращение в правоохранительные органы "на действия агентов Хейфиц" завершилось отказом в возбуждении уголовного дела еще в апреле 2025 года, о чем представителю собственников "Инфамед" не могло не быть известно", - подчеркнул Мазуркевич.