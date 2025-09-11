По словам корреспондента газеты, охранников на выступлении правого активиста было немного

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Охрана, следившая за порядком на мероприятии в университете в американском штате Юта, где стреляли в правого активиста Чарли Кирка, не досматривала посетителей. Об этом сообщила корреспондент местной газеты The Desert News Эмма Питтс, присутствовавшая на выступлении.

"Никто не сканировал наше оборудование, никто не сканировал наши сумки, не было никаких мероприятий такого рода", - сказала газете журналистка.

По оценке Питтс, охранников на мероприятии такого масштаба, на котором присутствовало около 3 тыс. человек, было немного. В свою очередь представитель местной полиции заявил, что, помимо охраны Кирка, на мероприятии присутствовали всего шесть полицейских.

В Кирка выстрелили во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он был госпитализирован, но спасти его не удалось. 31-летний политик неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине, а также активно поддерживал президента США Дональда Трампа и, как указывает агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу республиканца на прошедших президентских выборах.