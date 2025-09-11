Жителя Ульяновска заключили под стражу по подозрению в финансировании терроризма

Мужчина разместил в Telegram-канале посты для сбора средств на обеспечение деятельности участников террористических организаций

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ульяновска, который подозревается в сборе средств для финансирования запрещенных в России террористических организаций. Мужчина заключен под стражу, говорится в сообщении УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя г. Ульяновска 2005 года рождения, причастного к содействию террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант являлся администратором Telegram-канала, доступного неограниченному кругу лиц. В период с августа 2024 года по апрель 2025 года он разместил посты для сбора средств на обеспечение деятельности участников террористических организаций, запрещенных на территории России. Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма), максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства преступления.