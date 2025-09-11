Никто не пострадал

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажирский теплоход "Александра" сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Обошлось без пострадавших, собственник теплохода принимает меры для снятия его с мели, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 11 сентября теплоход "Александра" при следовании из Санкт-Петербурга в Москву отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание", - говорится в сообщении.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель теплохода. Собственник принимает меры для снятия судна с мели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, добавили в прокуратуре.