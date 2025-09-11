Приговор суда в законную силу не вступил

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дмитровский городской суд приговорил к 8,5 года колонии адвоката Николая Дьякова, признав его виновным в даче 2 млн рублей взятки следователю, который действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

"Николай Дьяков признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). С учетом представленных государственным обвинителем Дмитровской городской прокуратуры доказательств суд приговорил его к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, 28 мая 2024 года адвокат Дьяков с целью изменения своему подзащитному меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую передал взятку в размере 2 млн рублей следователю, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

