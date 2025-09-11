Несовершеннолетняя получила травмы при обрушении потолка

ТВЕРЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения подвесного потолка в одном из общеобразовательных учреждений Твери, в результате чего была травмирована девочка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По результатам проверки сообщения социальных медиа об обрушении подвесного потолка в общеобразовательном заведении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 сентября в Твери в одном из кабинетов общеобразовательного учреждения произошло обрушение части штукатурного слоя потолка, элементы которого упали на девочку 2011 года рождения, причинив телесные повреждения. Таким образом, ненадлежащее исполнение должностными лицами обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, поскольку в образовательной организации не была обеспечена безопасность обучающихся. "Следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.