Как пояснили в пресс-службе прокуратуры города, жертва сообщила о случившемся на личном приеме у прокурора столицы Максима Жука

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мать участника специальной военной операции продала две квартиры в Москве и оформила три кредита по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Женщина сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, будучи под влиянием обмана, действуя по указанию злоумышленников, продала две квартиры на ул. Профсоюзной и взяла три кредита. Полученные в результате сделок денежные средства были у нее похищены", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, жертва сообщила о случившемся на личном приеме у прокурора Москвы Максима Жука. "По поручению Максима Жука в интересах москвички в суд направлены иски о признании договоров купли-продажи недвижимости, а также кредитных договоров недействительными", - добавили в ведомстве.

Результаты рассмотрения исков на контроле прокуратуры.