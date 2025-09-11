Су-27 ВСУ разбился на подконтрольной Киеву территории Запорожской области

Летчик погиб, сообщили в 39-й бригаде тактической авиации ВС Украины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, летчик погиб. Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации ВСУ.

"11 сентября 2025 года <…> на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич", - говорится в сообщении бригады в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Обстоятельства крушения самолета выясняются.

Ранее ВСУ потеряли еще один самолет военной авиации. Так, воздушные силы ВСУ сообщали о потере истребителя МиГ-29 в ночь на 23 августа. Самолет разбился при заходе на посадку, пилот погиб. Место, где разбился истребитель не было раскрыто.