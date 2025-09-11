Еще четверо пострадали

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кизляре. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"На автодороге Кизляр - Большая Задоевка 32-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai Accent, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Volvo FH Truck под управлением 63-летнего жителя Кизлярского района. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Четверо его пассажиров: 40-летняя местная жительница и трое несовершеннолетних в возрасте 10, 12 и 16 лет с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собран материал для принятия процессуального решения.