Житель города отметил, что украинские силы наносят удары непосредственно по персоналу подстанции

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Электроподстанция в Лисичанске в ЛНР систематически подвергается обстрелам со стороны ВС Украины, причем украинские дроны часто следят за восстановительными работами и наносят удары непосредственно по персоналу. Об этом рассказал житель Лисичанска в ЛНР Виктор Петрович, видеозапись беседы с ним предоставлена ТАСС послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником.

"Прилеты летательных аппаратов на подстанцию - ну, через день точно. Это днем, я там с утра до вечера, на ночь ухожу. Но раз в два-три дня утром, приходя на работу, я вижу, что по подстанции наносились удары. То есть власти Украины понимают, что это за объект, ведут за ним наблюдение и систематически наносят удары", - рассказал житель Лисичанска.

Сам Виктор Петрович был ранен в результате удара украинского дрона в момент, когда пытался приступить к восстановительным работам на подстанции после обстрела. "Дрон где-то висел, караулил, когда начнутся работы на подстанции, - тогда по персоналу будет нанесен удар. Слава богу, что я был один, а все остальные люди были на значительном расстоянии, и пострадал только я", - рассказал он.