Аэропорт принимает и отправляет самолеты в штатном режиме

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Инцидент с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в аэропорту Храброво в Калининграде не повлиял на работу авиаузла: аэропорт принимает и отправляет воздушные суда в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС источник в аэропорту.

"Абсолютно не повлияло. В настоящий момент вертолет находится на стоянке в аэропорту Храброво, где он базируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, сказался ли инцидент на штатной работе аэропорта.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента в аэропорту Калининграда. "По предварительным данным, при посадке вертолета Ми-8 в Храброво сработала сигнализация о неисправности датчика. Воздушное судно приземлилось штатно, пассажиры и экипаж не пострадали. Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации воздушного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.