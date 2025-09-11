На Ставрополье шесть человек обвиняются в хищении денежных средств

На имущество обвиняемых наложили арест

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября./ТАСС/. Шесть участников преступного сообщества обвиняются в хищении денежных средств на Ставрополье. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В 2024 году 41-летний мужчина с целью хищения чужого имущества создал на территории Ставропольского края преступное сообщество, в которое вошли также трое мужчин и две женщины. В соответствии с заранее распределенными ролями участники сообщества обзванивали граждан и, представляясь сотрудниками различных структур, сообщали заведомо ложную информацию о якобы положенных льготах и выплатах, компенсациях за неиспользованные услуги. Для получения денежных средств гражданам необходимо было сообщить код из пришедшего СМС-сообщения. Получив доступ к личному кабинету граждан, фигуранты снимали со счетов денежные средства", - говорится в сообщении.

В целях конспирации фигуранты использовали sim-карты, оформленные на третьих лиц.

"По ходатайству следователя СК России в отношении пятерых участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной из женщин избран домашний арест. Шесть участников преступного сообщества, зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе)", - сообщили в ведомстве.

На имущество обвиняемых наложен арест, по уголовному делу проводятся следственные действия.