МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Черкассах на Украине два раза ударил одного из сотрудников военкомата пакетом с топором по голове после просьбы предоставить документы. Об этом сообщил Черкасский областной территориальный центр комплектования (ТЦК - аналог военкомата).

"Гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. В результате чего один из военнослужащих получил два удара в область головы", - написано в сообщении ТЦК в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно заявлению Черкасского военкомата, мужчина вел себя агрессивно и распылил перцовый баллончик в лицо другого сотрудника ТЦК. После задержания мужчины на место приехала машина скорой помощи.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.