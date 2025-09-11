Среди них свыше 11 600 беременных женщин

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти 500 тыс. жителей Афганистана нуждаются в срочной медицинской помощи после землетрясения на востоке страны. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Более 498 000 человек нуждаются в срочной медицинской помощи, в том числе более 11 600 беременных женщин, которые в настоящее время подвергаются повышенному риску в переполненных временных убежищах с плохими санитарными условиями", - говорится в заявлении организации о последствиях землетрясения в Афганистане.

Эксперты ВОЗ отмечают, что женщины и девочки особенно сильно пострадали от стихийного бедствия. Уточняется, что они "сталкиваются с постоянными препятствиями в доступе к основным услугам и отсутствием гендерно-ориентированных помещений как в медицинских учреждениях, так и в лагерях". При этом, по оценкам организации, женщины составляют 35% пациентов с травмами в больницах.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. По последним данным, число погибших вследствие стихийного бедствия превысило 2,2 тыс., около 3,6 тыс. афганцев пострадали. 2 сентября в горах Гиндукуш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5.