В правоохранительных органах сообщили, что для остальных обвиняемых прокурор попросил также большие сроки лишения свободы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прокурор просит приговорить к 17 годам колонии Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора о парковке в столичном районе Люблино. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Шахина Аббасова к 17 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили агентству. Для остальных обвиняемых прокурор попросил также большие сроки лишения свободы.

В апреле 2024 года на Краснодарской улице 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ на это водитель и несколько человек, которые его поддержали, устроили драку с Ковалевым. По данным следствия, Аббасов ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован и умер в больнице, было возбуждено уголовное дело об убийстве.