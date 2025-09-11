Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Бывшего генерального директора коммерческой организации приговорили к 18 годам колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Бывший генеральный директор коммерческой организации осужден за мошенничество в особо крупном размере. Приговором суда виновному, с учетом имеющейся судимости, назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчина, будучи директором коммерческой фирмы, предоставил в ИФНС ложные сведения о понесенных компанией расходах, а также заявление о возврате излишне уплаченного налога по фиктивным взаимоотношениям с подконтрольной организацией. На основании предоставленных им сведений на расчетный счет предприятия было перечислено 8,7 млн рублей. Кроме того, в апреле 2019 года мужчину уже осудили за организацию убийства по найму своего конкурента.