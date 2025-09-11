Житель Карачаево-Черкесии получил 20 лет за подготовку теракта в здании УФСБ

Ахмат Джанибеков будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд (ЮОВС) признал виновным Ахмата Джанибекова в подготовке теракта в здании отдела УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике по заданию участника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Мужчина приговорен к 20 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮОВС.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Джанибекова Ахмата Идрисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ст. 205.3 УК РФ. <…> В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2021-2022 годах Джанибеков разместил на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) три видеозаписи, содержащие лингвистические признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма.

В 2023 году мужчина, вступив в переписку с участником международной запрещенной террористической организации ИГ, получил задание совершить на территории Малокарачаевского района КЧР террористический акт, а также получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и обращению с ними. Теракт Джанибеков планировал совершить в здании отдела УФСБ России по региону. Для этого он изготовил взрывчатое вещество, с использованием которого собрал самодельное взрывное устройство, и незаконно хранил его до момента задержания силовиками 5 октября 2023 года.