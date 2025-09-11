В пресс-службе столичного ГСУ СК России сообщили, что фигуранта оперативно задержали

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, совершившего действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). <…> Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. Сегодня по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел 7 сентября. Обвиняемый, находясь в вагоне электропоезда, двигавшегося от станции метро "Пролетарская", совершил в отношении ранее незнакомой девочки действия сексуального характера. После случившегося потерпевшая рассказала о произошедшем родителям, после чего они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.