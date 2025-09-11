В ходе предварительного следствия было установлено, что дом является аварийным

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Двое генеральных директоров управляющей компании, а также юрист этой же организации предстали перед судом по делу об обрушении чердачного перекрытия в многоквартирном жилом доме в Кашире. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По делу об обрушении крыши судят двоих генеральных директоров управляющей компании, а также юриста этой компании, еще один фигурант объявлен в федеральный розыск", - сообщили агентству.

4 июля 2024 года в Кашире обрушилось перекрытие многоэтажного дома по улице Металлистов, 2 над квартирой, в которой проживала женщина-инвалид и двое детей. Бдительность женщины помогла избежать жертв.

В ходе предварительного следствия было установлено, что этот дом является аварийным, а обрушение произошло ввиду фактического износа и некачественного проведения капитального ремонта.

"В ходе судебного процесса, сторона защиты попросила суд, а также государственного обвинителя применить методы прокурорского реагирования, решить вопрос с администрацией Каширы, а также Московской области о необходимости расселения данного дома. Однако ни прокурор, ни суд никак не отреагировал на данное заявление", - сказал адвокат одного из подсудимых Андрей Виноградов.

Другой адвокат Александр Самухов заявил ТАСС, что в ходе заседания установлено, что обрушение произошло из-за аварийности дома. Это является зоной ответственности администрации города, а не подсудимых.