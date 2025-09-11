При крушении погиб пилот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения 9 сентября легкомоторного самолета в Ростовской области, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

"Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.