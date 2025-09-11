В селе Веселая Лопань Белгородского района ранены ребенок и мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков.

Также, по информации губернатора, в селе Веселая Лопань Белгородского района в результате удара БПЛА ранены 13-летний ребенок и мужчина, пострадавшие доставлены в больницы. В результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде пострадал мужчина, медики оказали ему помощь. Кроме того, двое мужчин пострадали в хуторе Жданов Яковлевского округа в результате атаки БПЛА.