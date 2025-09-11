Депутат местного областного совета Сергей Хлань сообщил о подобных случаях в микрорайоне Корабел, он же Остров, в котором ранее была объявлена эвакуация

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Случаи мародерства фиксируются в подконтрольном Киеву городе Херсоне, о чем заявляют представители местных властей.

В эфире украинского телеканала "Новости. Live" депутат местного областного совета Сергей Хлань сообщил о подобных случаях в микрорайоне Корабел, он же Остров, в котором ранее была объявлена эвакуация. "Когда вывезли людей, то свято место пусто не бывает - появляются мародеры. <…> Об этом мне люди пишут. Люди возвращаются, потому что там мародеры выносят имущество то, что там осталось, то, что там оставили дома [жители], что не могут забрать", - сказал он.

Глава подконтрольной Киеву администрации города Ярослав Шанько в интервью изданию "Вгору" также подтвердил подобные случае. "Объективно, мародерство может иметь место в таких районах, как Антоновка и микрорайон Корабел. Там могут оставаться люди, которые будут искать легкую наживу", - сказал он. Шанько добавил, что оценить в полном объеме масштабы мародерства очень сложно.

В обоих случаях представители подконтрольных Киеву местных властей не называют, кто именно занимается грабежами - гражданские лица или представители украинской армии. Ранее же депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что живущие в прифронтовых зонах украинцы жалуются на бесчинства военнослужащих ВСУ, в том числе на разграбление домов.