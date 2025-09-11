В ходе атаки БПЛА на Белгород пострадали четверо мирных жителей

На одном из домов БПЛА сдетонировал на крыше

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ по Белгороду - двое мужчин госпитализированы, две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Двое мужчин были госпитализированы с осколочными ранениями и баротравмами. Две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно", - написал он.

По информации Демидова, в ходе атак беспилотников получили повреждения три соцобъекта, а также несколько многоквартирных домов. На одном из домов БПЛА сдетонировал на крыше, в другом доме повреждены две квартиры. Еще в трех многоквартирных домах повреждены окна и балконы.