Президент ДРК не смог вовремя приземлиться из-за отсутствия света в аэропорту

Начальника аэропорта Н'джили отстранили от должности сразу же после приземления самолета Феликса Чисекеди

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Самолет с президентом Демократической Республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди на борту не смог приземлиться в расчетное время в столице страны Киншасе из-за отключения электричества в его международном аэропорту Н'джили. Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Глава государства возвращался из столицы Казахстана Астаны, где он находился с двухдневным визитом, передает издание. При подлете к Киншасе было объявлено, что аэропорт не может принять президентский самолет, так как утеряна связь с его диспетчерской службой из-за отсутствия в Н'джили электричества.

Самолет находился в воздухе некоторое время, пока не совершил посадку. Она прошла успешно. Сколько именно дополнительного времени президентский самолет провел в воздухе, не разглашается. Несколько других самолетов, подлетавших к Киншасе, были направлены для посадки в столицу соседней Республики Конго Браззавиль. Два города разделяет река Конго.

Сразу же после приземления президентского самолета от должности был отстранен начальник аэропорта. Причины аварии на электросетях аэропорта устанавливаются. Н'джили является крупнейшим аэропортом ДРК.