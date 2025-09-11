Посольство РФ: на Бали объявили режим ЧП из-за стихийных бедствий

Диппредставительство порекомендовало соблюдать спокойствие и осторожность, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство индонезийской провинции Бали объявило чрезвычайное положение из-за стихийных бедствий на острове. Об этом сообщило посольство РФ в Индонезии.

"Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и правительство провинции Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю", - говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство порекомендовало соблюдать спокойствие и осторожность, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, а также заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений.

Во вторник вечером на Бали начались сильные дожди, которые спровоцировали наводнения в ряде районов. Стихийные бедствия не повлияли на прием и отправку воздушных судов в аэропорту имени Нгураха Рая. По информации СМИ, число погибших из-за стихии достигло 14 человек.