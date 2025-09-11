На Камчатке за сутки зафиксировали 29 афтершоков

В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались четыре раза силой до четырех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 29 сейсмособытий. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошли 29 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,2. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались четыре раза силой до 4 баллов", - сказано в сообщении.

Сейчас в регионе активность зафиксирована на шести вулканах: Камбальном, Безымянном, Ключевском, Шивелуче, Крымском, Крашенникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам.