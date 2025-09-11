Медицинская помощь потребовалась еще нескольким людям

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Один человек был госпитализирован в четверг после сообщений о стрельбе в Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как уточнили в эфире, одного человека доставили в больницу на вертолете, медицинская помощь потребовалась еще нескольким людям. Информация об их состоянии не приводится.

По сведениям телеканала, на территории академии слышали стрельбу. Согласно предварительным данным, ее мог открыть человек, который ранее был исключен из академии.