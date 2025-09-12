Следственные действия завершили

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи завершили следственные действия по второму уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и ужесточили обвинение. Как сообщили в правоохранительных органах, ему вменяется получение трех взяток в особо крупном размере, легализация имущества, приобретенного преступным путем, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

"Расследование уголовного дела в отношении Иванова Тимура Вадимовича и двух других фигурантов вышло на финальную стадию. Он обвиняется в совершении трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время Тимуру Иванову, бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину, а также адвокатам фигурантов дела будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

"Им будет объявлено об окончании следственных действий, после чего они приступят к ознакомлению с материалами дела", - уточнили ТАСС в правоохранительных органах. В свою очередь другой источник в силовых структурах добавил, что появление нового обвинения в незаконном обороте оружия связано с тем, что экс-замминистра Минобороны РФ, "как установила экспертиза, сам переделывал стволы".

Данные следствия

В рамках второго уголовного дела Иванову вменяется получение трех взяток на общую сумму свыше 1,35 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Бородин и предприниматель Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Следствие считает, что Иванов, другие фигуранты дела и неустановленные лица с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя ООО "Олимпситистрой" Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО "Оборонспецстрой" взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Второй эпизод взятки в отношении Иванова и Фомина связано с договором о поставках агрокомплексом "Русское село" в магазины одной из розничных сетей горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Как установило следствие, способом дачи взятки Иванову стало предоставление тульским предприятием безналичного займа в размере свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО "Агрокомплекс "Русское село", учредителем которого является Бородин. Также предметом взятки Иванову следствие считает уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, которые на расчетный счет компании внес сам учредитель агрокомплекса. Бородин дал показания на Иванова по второму новому эпизоду.

Третий эпизод связан с получением взятки Ивановым в виде бани и котельной для бывшей жены от признавшего вину совладельца "Олимпситистроя" Фомина (ст. 291 УК РФ) в обмен на покровительство бизнесмена. СК оценил взятку почти в 56 млн рублей.

Что касается обвинения в незаконном хранении оружия, пояснил источник, речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах "Кедр", револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин, которые были изъяты в доме Иванова во время обыска.

Всего у Тимура Иванова нашли 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе.

Вступивший в силу первый приговор

Иванов уже осужден за растрату свыше 3,9 млрд рублей банка "Интеркоммерц" при покупке двух паромов для Керченской переправы. Суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей, лишил госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении.