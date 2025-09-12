Как сообщили в правоохранительных органах, предприниматель, известный судебными разбирательствами с IKEA, может быть освобожден в ближайшее время

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Срок давности по делу бизнесмена Константина Пономарева, который известен по тяжбам с IKEA, истечет через две недели и предприниматель вскоре может оказаться на свободе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Срок давности по делу Пономарева истекает через две недели. Приговор его защита обязательно обжалует. И он будет считаться не вступившем в силу. Это значит, что после истечения срока давности осужденного можно будет отпустить на свободу", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Пономарева Владимир Постанюк заявил ТАСС, что защита бизнесмена подаст апелляцию на его приговор.

Тверской суд Москвы ранее приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии за мошенничество и отмывание денег. Двое других обвиняемых по делу - экс-председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова - признаны виновными в особо крупном мошенничестве, им назначено наказание в виде 5 и 4 лет условно соответственно.

По версии стороны обвинения, осенью 2015 года, незадолго до отзыва лицензии у Лесбанка, Пономарев совместно с Никитиным и Скоробогатовой оформили задним числом фиктивные документы о внесении в кассу банка 1 млрд рублей наличными и приобретении на эти средства 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка "Открытие". По версии обвинения, деньги внесены не были, а бумаги были переданы Пономареву безвозмездно. В декабре 2020 года Солнечногорский городской суд Подмосковья приговорил к 10 годам 2 месяцам колонии Пономарева за неуплату налогов и покушение на мошенничество. Пономарев был признан виновным в том, что в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был уплатить налоги на прибыль и добавленную стоимость, а затем НДФЛ, но этого сделано не было. Общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей.

В июле 2018 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил предпринимателя к 8 годам лишения свободы за организацию заведомо ложного доноса. Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским несколько раз инициировали через подставных лиц уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского округа Подмосковья для использования решений судов в спорах с компанией IKEA. Пономарев известен длительной тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов компании в Санкт-Петербурге. Из-за этого Краснинский суд Смоленской области принял решение об аресте 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA. Позже данное решение было отменено.