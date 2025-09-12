На борту находились 6 членов экипажа и 91 пассажир

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший по маршруту Иркутск - Ташкент, вернулся в аэропорт отправления из-за попадания птицы в двигатель при разбеге. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня, 12 сентября 2025 года, в 07 часов 40 минут местного времени (02:40 мск), в аэропорту города Иркутска произошло авиационное событие. Воздушное судно А-319 с бортовым номером RA-73816 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющее рейс N 2719 по маршруту Иркутск - Ташкент, вернулось в аэропорт отправления по решению командира воздушного судна в связи с попаданием птицы в двигатель при разбеге на ВПП", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 6 членов экипажа и 91 пассажир. "В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - пояснили в прокуратуре.