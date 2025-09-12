В Новосибирской области завели дело о ДТП с тремя погибшими дорожными рабочими

Как сообщили в региональной прокуратуре, водитель грузового автомобиля задержан

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело завели по факту ДТП в Новосибирской области, в котором погибли трое дорожных рабочих. Водитель грузовика, который наехал на них, задержан, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля Shacman, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска по трассе Р254 "Иртыш", столкнулся с автомобилем марки Changan и наехал на троих работников дорожной службы. В результате ДТП все трое мужчин погибли на месте.

"Водитель грузового автомобиля задержан. Следователем территориального отдела МВД возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.