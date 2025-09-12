Срок отбывания наказания увеличили до 11 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Приговор жителю Камчатки, который в феврале 2025 года на почве личной неприязни застрелил директора гостиницы "Петропавловск", в которой он проживал более 10 лет, ужесточен до 11 лет. Об этом ТАСС сообщили в краевой прокуратуре.

Правоохранителями установлено, что осужденный с декабря 2013 года проживал в гостиничном комплексе "Петропавловск" на условиях устной договоренности с бывшей совладелицей, которой ранее передал свою долю в бизнесе. На почве личной неприязни у подсудимого возник конфликт с ее наследником - генеральным директором гостиницы. В феврале 2025 года он взял из сейфа в своем номере огнестрельное оружие, пришел в кабинет потерпевшего и застрелил его.

"Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы. Заместитель прокурора региона Евгений Пауль, не согласившись с приговором и мягкостью наказания, инициировал его обжалование в судебную коллегию по уголовным делам. Рассмотрев доводы государственного обвинителя, суд увеличил срок отбывания наказания до 11 лет, признав отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием оружия", - рассказали в ведомстве.