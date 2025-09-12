Из них 85 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 221 украинский беспилотник над регионами России, из них 9 - над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 85 БПЛА - над территорией Брянской области, 42 БПЛА - над территорией Смоленской области, 28 БПЛА - над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА - над территорией Калужской области, 14 БПЛА - над территорией Новгородской области, по 9 БПЛА - над территориями Орловской области и Московского региона, 7 БПЛА - над территорией Белгородской области, по 3 БПЛА - над территориями Ростовской и Тверской областей и по 1 БПЛА - над территориями Псковской, Тульской и Курской областей", - сообщили в военном ведомстве.