В Тверской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Инцидент произошел на трассе М-9 "Балтия" в Нелидовском районе

ТВЕРЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-9 "Балтия" в Нелидовском районе Тверской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Водитель, управляя автобусом "ПАЗ" (маршрутный, перевозящий дачников), при повороте налево не предоставил преимущество грузовому транспортному средству Foton. Пострадал водитель автобуса, [грузовика] Foton и пассажиры автобуса", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего пострадали восемь человек.

В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы в Нелидовскую ЦРБ. Угрозы жизни нет.