Еще один мужчина пострадал

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мирный житель села Таволжанка в Харьковской области погиб при массированной атаке ВСУ на освобожденные населенные пункты региона. Кроме того, при обстреле села Ольшана один из жителей получил ранение, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"В результате обстрелов со стороны киевского режима погиб мирный житель Таволжанки 1967 года рождения и ранен житель села Ольшана Купянского района. Раненого жителя сотрудники ВГА доставили в одну из больниц Российской Федерации, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ВСУ, применяя FPV-дроны, нанесли более 20 ударов по гражданской инфраструктуре в селе Богдановское Харьковской области, в том числе и по жилым домовладениям.