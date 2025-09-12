В Подмосковье задержали россиянина за финансирование ВСУ

По данным ФСБ, мужчина намеревался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника, а также склонял иных лиц к вступлению в формирования, противостоящие Вооруженным силам РФ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ФСБ в Климовске задержала россиянина, финансировавшего ВСУ. Он собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации, - отметили в ФСБ. - Установлено, что с января 2024 по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ".

Задержанный признал свою вину.

Следственным отделом УФСБ России по Московскому военному округу в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Задержанный арестован.

В ФСБ России предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.