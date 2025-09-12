Также мэр города Валентин Демидов призвал водителей не оставлять машины возле административных и других объектов, часто подвергающихся ударам БПЛА

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Белгорода продлили на 12 сентября приостановку работы крупных торговых центров из-за атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"Крупные торговые центры, как и в предыдущие дни, не работают", - написал он.

Также мэр Белгорода призвал водителей не оставлять машины возле административных и других объектов, часто подвергающихся ударам БПЛА. "Штрафные санкции за парковку в платных зонах не применяются", - добавил Демидов.

Крупные торговые центры в Белгороде и Белгородском районе приостановили работу 10 сентября.