ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бьют по работающим в полях аграриям Луганской Народной Республики в попытке дестабилизировать ситуацию. Такое мнение журналистам выразил глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин.

"Я думаю, [ВСУ бьют по аграриям ЛНР] для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Мы, несмотря на те форс-мажорные ситуации, которые происходят, стараемся принимать все меры предосторожности, и аграрии это понимают, стараются тоже принимать меры необходимые. И [ВСУ] пытаются показать, что развития [сельскохозяйственной сферы] нет, а на самом деле развитие есть, и цифры об этом говорят", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Глава Минсельхоза ЛНР уточнил, что аграрии республики работают в полях, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Сорокин отметил, что аграрии ЛНР наращивают не только обрабатываемый объем пашни, но и выращивают профицитную продукцию, которую республика отправляет в другие субъекты РФ и на экспорт дружественные страны.