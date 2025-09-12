Из-за атаки ВСУ на Курскую область загорелись три частных дома

Никто не пострадал

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Беспилотники ВСУ ночью атаковали село Большое Солдатское в Курской области, в результате произошло возгорание одного многоквартирного дома (МКД) и трех частных, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью вражеские беспилотники массово атаковали дома в селе Большое Солдатское Большесолдатского района. В результате удара произошло возгорание одного МКД и трех частных домов. <…> К счастью, обошлось без жертв", - написал он в своем Telegram-канале.

11 сентября в Большом Солдатском Хинштейн и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин осматривали поврежденные соцобъекты, которые планируют восстанавливать. "Только накануне сами осматривали объекты под восстановление в селе. И уже ночью варварская суть украинских преступников проявилась вновь. Но ничто не остановит нас от работы по восстановлению приграничья, она будет продолжатся", - заверил врио губернатора региона.