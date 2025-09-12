При детонации украинского БПЛА под Белгородом пострадал мужчина

Информация о последствиях уточняется

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Красный Октябрь Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации вражеского беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставлен в Октябрьскую РБ", - написал он.

По словам губернатора, после оказания необходимой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода. "Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.