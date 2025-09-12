Губернатор региона Александр Дрозденко поблагодарил личный состав 6-й армии ПВО за отличную службу и безопасность ленинградского неба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Угроза воздушной опасности на территории Ленинградской области снята. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Благодарю за отличную службу и безопасность ленинградского неба личный состав 6-й армии ПВО. Дежурная смена оружейных расчетов и экипажей показала высокую слаженность и эффективность при отражении массированной атаки БПЛА на регион в ночь на 12 сентября", - написал он.

Ранее Дрозденко сообщил, что ночью и утром силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА.