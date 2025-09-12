Они находятся в лечебных учреждениях

ТАМБОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние пострадавших в результате пожара в Тамбовской психиатрической клинической больнице как стабильное, все они находятся в лечебных учреждениях. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Тамбовской области.

"Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Тамбова. Состояние оценивается как стабильное", - сообщили в Минздраве региона. Ранее МЧС по Тамбовской области сообщили, что в результате пожара в больнице было эвакуировано 49 человек, пострадали 5.

В Минздраве региона уточнили, что возгорание произошло в одной из палат. На месте происшествия находилась министр здравоохранения региона Марина Македонская, которая организовала эвакуацию людей.

Сообщение о пожаре в психиатрической больнице на улице Московской в Тамбове поступило в ГУ МЧС по региону в 00:08. Возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м. По данному факту прокуратура Тамбовской области начала проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.