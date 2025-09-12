Никто не пострадал

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Спортивный объект, остекление в многоквартирных домах и частные автомобили повреждены в Стаханове из-за атаки беспилотников ВСУ, жертв нет. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Этим утром ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов. В результате пострадал объект спортивной инфраструктуры, на котором ранее начались восстановительные работы, остекление в многоквартирных жилых домах и частные автомобили. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Сформирована аварийно-восстановительная бригада, которая поможет жильцам пострадавших квартир закрыть тепловой контур. Также специалисты администрации работают на месте происшествия: помогают людям оформить все необходимые документы для получения компенсационных выплат.