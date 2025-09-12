Как уточнили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, магнитуда землетрясения оценивается в 4 балла

АЛМА-АТА, 12 сентября. /ТАСС/. Подземные толчки силой 2 балла зафиксированы в Жамбылской области Казахстана в селе Кордай. Эпицентр землетрясения находился в соседней Киргизии, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Как уточнили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, магнитуда землетрясения оценивается в 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 19 км к юго-западу от Бишкека. Очаг залегал на глубине 4 км. По данным корреспондента ТАСС, подземные толчки ощущались во всех районах города. Продолжительность подземных толчков составила примерно две-три минуты. Информации о пострадавших и разрушениях киргизскими властями не приводится.