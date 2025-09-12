В Курской области объявили особый противопожарный режим

Его ввели из-за высокого класса пожарной опасности и отсутствия осадков

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Курской области установило на территории региона особый противопожарный режим с 12 сентября. Это связано с высоким классом пожарной опасности и отсутствием осадков, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Постановлением правительства Курской области с 12 сентября 2025 года на территории всего региона установлен особый противопожарный режим. Это связано с высоким классом пожарной опасности, отсутствием осадков. Будут предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности. К ним относятся работа оперативных штабов муниципальных образований, установление запрета на разведение костров, применение открытого огня, в том числе, использование мангалов и иных приспособлений для приготовления пищи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия режима будет запрещено посещение лесов, где будут установлены запрещающие шлагбаумы и организована работа мобильных постов, в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, будут работать временные противопожарные посты. Также увеличится число рейдов и патрулирований с целью контроля за пожарной обстановкой. В них традиционно будут участвовать представители районных администраций, добровольцы, волонтеры, старшие населенных пунктов, добавили в ГУ МЧС.

"В условиях особого противопожарного режима размер административных штрафов, налагаемых за нарушение требований пожарной безопасности, увеличивается вдвое и составляет: на граждан от 10 000 до 20 000 рублей, на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей, на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей", - сообщается на сайте.