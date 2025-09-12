По Кременной ЛНР ударили четыре дрона ВСУ

Никто не пострадал

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. ВСУ с применением четырех беспилотников нанесли удары по городу Кременная в Луганской Народной Республике, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня утром только в течение одного часа в городе зафиксировано четыре удара беспилотниками", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в результате атак повреждены мусоровоз местного предприятия, здание школы, также беспилотник сдетонировал в районе продуктового магазина.

"Обошлось без жертв и раненых. На месте работают оперативные службы", - добавили в ведомстве.